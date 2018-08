Boy George e i Culture Club tornano con "Let Somebody Love You"

" Boy George e i Culture Club sono tornati! Pubblicheremo un nuovo album, dal titolo ' Life ' che uscirà il 26 ottobre". Con queste parole la band di " Karma Chameleon " e " Do You Really Want to Hurt Me " ha annunciato via social un ritorno in grande stile: un singolo, " Let Somebody Love You " e un nuovo atteso album dopo quasi 20 anni dall'ultimo.

Questa volta per la reunion, l'album e il tour di Boy George e soci non ci dovrebbero essere intoppi. Se nel 2014 la band aveva annunciato di tornare a produrre musica dopo le diatribe del passato, programmando anche 11 concerti nel Regno Unito, il singolo "More Than Silence" e l'album "Tribes" (poi mai uscito) ma aveva dovuto posticipare tutto per i problemi alla gola di George, ora i fan della band possono pregustare un vero ritorno.



A giudicare dalla tracklist di "Life", il nuovo album conterrà alcuni brani che erano già previsti per "Tribes" (ufficialmente accantonato nel 2016 con un annuncio della band) oltre al singolo di lancio "Let Somebody Love You", appena pubblicato e "More Than Silence" che non aveva trovato collocazione in un disco.



"Life" arriverà quasi 20 anni dopo l'ultimo album della band, "Don’t Mind If I Do" del 1999. Intanto i Culture Club sono in tour negli Stati Uniti e tra novembre e dicembre 2018 arriveranno anche nel Regno Unito, in Olanda, Francia e Germania.



Questa la tracklist di "Life":



1. "God & Love"

2. "Bad Blood"

3. "Human Zoo"

4. "Let Somebody Love You"

5. "What Does Sorry Mean"

6. "Runaway Train"

7. "Resting Bitch Face"

8. "Different Man"

9. "Oil & Water"

10. "More Than Silence"

11. "Life"