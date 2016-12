Bouchra, la webstar lancia il primo singolo

Marocchina, vive in Italia, canta in francese. In Bouchra, classe 1994, albergano molte anime. Ma lei, bella e brava, riesce a mescolarle con maestria. Ha cominciato pubblicando le cover sul web, poi attraverso i social - in cui appare glamour - si è fatta conoscere e amare. Adesso anche le grandi radio pian piano si stanno accorgendo di lei. Passando il primo singolo, "Blanc ou Noir", di cui Tgcom24 propone in esclusiva il video girato a Parigi.