Boosta: tra senso di colpa e perdono... va "Tutto bene": ecco il video

Esce venerdì 24 marzo, in radio, il nuovo singolo di Boosta , " Tutto bene ", nuovo estratto dall'album "La Stanza Intelligente", che ha visto l'eclettico co-fondatore e tastierista dei Subsonica debuttare come solista. Da sabato 25 marzo Boosta sarà impegnato come nel serale di " Amici " insieme a Morgan e Alessandra Celentano.

"Tra pianoforti fumosi e cori in falsetto, un pensiero. La parte vera dell’essere uomo è la difficoltà a lasciarsi andare alle verità - dice Boosta descrivendo il pezzo -. Chiunque sia capace di essere vero ha una marcia in più, nel mondo fuori e in quello privato. Ma le verità sono il frutto delle bugie che ci siamo raccontati e raccontiamo. Il primo passo è averne coscienza, il resto, con un po' di saldezza, verrà da sé, con impegno".



Il video di “Tutto bene”, diretto da Tiziano Russo al Teatro Garibaldi di Gallipoli, racchiude in sé il senso di colpa, la sorpresa e il perdono. Una coppia ricostruisce il percorso emotivo della propria storia d'amore, attraverso un pianosequenza, ritrovandosi alla fine del video, attori e spettatori al tempo stesso. “Siamo noi stessi i protagonisti della nostra vita”.



L'album di Boosta è un "viaggio" ricco di collaborazioni con tanti amici e colleghi: Malika Ayane, Marco Mengoni, Nek, Luca Carboni, Raf, Giuliano Palma, Cosmo, Briga, Enrico Ruggeri e Diodato.