BoomDaBash, reggae dall'anima pop: "Un sogno cantare insieme a J-Ax"

Per i BoomDaBash (ovvero Biggie Bash, Mr. Ketra, Blazon e Paya) il quarto lavoro "Radio Ravolution" è stata una scommessa. Ma la scelta di mescolare il reggae a sonorità più pop è stata premiata con migliaia di condivisioni su Youtube e concerti pienissimi. Partiamo dal vostro ultimo disco "Radio Revolution", che è impreziosito da featuring importanti... Abbia voluto alzare il livello sia come produzione che come collaborazioni. J-Ax era un piccolo sogno nel cassetto, siamo cresciuti ascoltando gli Articolo 31. Da tempo cercavamo l'occasione e "Il solito italiano" è stato il pezzo giusto per coinvolgerlo. Com'è nata invece la collaborazione con Alessandra Amoroso? Alessandra è una nostra amica. Appena abbiamo ascoltato "A tre passi da te" abbiamo subito pensato che fosse perfetta per lei. Così ci abbiamo provato, le abbiamo mandato il materiale e lei è subito impazzita per il pezzo. Ci siamo ritrovati in studio e l'abbiamo registrato in maniera molto spontanea. Particolare il featuring con i Bluebeaters, come è nato? Volevamo una traccia che avesse un suono rocksteady, che solo loro possono dare. Sono i numeri uno in Italia e non potevamo che scegliere loro.

Mescolate dialetto, itailano e inglese. Inevitabile il confronto con i Sud Sound System, siete i loro eredi?

Siamo cresciuti con la loro musica e il nostro percorso per certi versi è parallelo al loro, ma ci sentiamo più dei discepoli che degli eredi. Anche perché si usa 'erede' quando uno sta tirando le cuoia (ride ndr.) e invece musicalmente sono ancora molto vivi e speriamo lo siano per altri 20 anni.



Avete fatto concerti per tutta l'estate, come vi hanno accolto?

E' stato un tour entusiasmante, i live erano strapieni. La cosa che ci ha dato più soddisfazione è stata che qualunque pezzo cantassimo la gente lo conosceva a memoria. Solitamente capita con qualche traccia, invece questo disco è stato metabolizzato bene dalla prima all'ultima traccia.



In un momento dominato dai rapper c'è ancora spazio per la dancehall?

Purtroppo questa è una questione tutta italiana, per via di un mercato discografico limitato. Quando c'è un genere di punta, che vende, tutti gli altri vengono messi in secondo piano. All'estero invece è diverso: sono mainstream i Metallica come Justin Bieber. Ma siamo convinti che la dancehall tornerà presto a farsi sentire.



Utilizzate la musica per veicolari messaggi di tipo sociale. Quale causa state portando avanti?

Il reggae è per definizione combattivo, siamo sempre attenti al messaggio che possiamo trasmettere. In questo momento siamo attivi soprattutto sulla causa dell'abbattimento dei nostri ulivi in Puglia. Non si posso sradicare centinaia e centinaia di anni di storia sulla base di pseudo-batteri (la xylella), dietro i quali si nascondono in realtà altri tipi di interessi.