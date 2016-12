Bono Vox tra "le donne dell'anno" per la rivista Glamour

"Glamour" ha stilato la lista delle donne dell'anno per il 2016. Accanto a Simone Biles, Ashley Graham, Christine Lagarde, Nadia Murad, Gwen Stefani, Miuccia Prada, Zendaya e alle fondatrici del Black Lives Matter movement, c'è una sorpresa: Bono Vox , primo uomo a entrare nell'elenco del celebre magazine. Secondo la direttrice della rivista: "Esistono molti uomini che stanno facendo cose meravigliose per le donne, il frontman degli U2 è uno di questi".

Nell'editoriale che giustifica la scelta del magazine si spiega che erano anni che a Glamour cercavano un uomo adatto al titolo. L'artista irlandese, da parte sua, ha detto: "Sono sicuro che non lo merito. Ma sono grato per questo premio che mi dà la possibilità di parlare della battaglia per la parità dei generi che non può essere vinta senza la presenza degli uomini al fianco delle donne. Siamo largamente responsabili dei problemi e dobbiamo essere coinvolti nelle possibili soluzioni".



Bono è stato scelto per la sua campagna "Poverty is Sexist", con la quale ha cercato di sensibilizzare l'opinione pubblica ed esponenti politici internazionali sulla connessione tra disparità salariale e quella tra i generi.