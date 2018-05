Bono Vox, scivolone sul palco durante un concerto a Chicago

Brutta caduta per Bono , leader degli U2 . Durante una tappa dell 'Experience + Innocence Tour allo United Center di Chicago , il cantante è scivolato sul palco su cui la band si stava esibendo. Il frontman della band irlandese era girato di spalle e non ha visto alcuni gradini, cadendo all'indietro. Dopo il ruzzolone si è prontamente rialzato continuando il concerto.

Il live era la prima della due date previste a Chicago del nuovo tour, partito il 2 maggio da Tulsa, in Oklahoma. Il tour rimarrà negli Stati Uniti per due mesi, prima di arrivare in Europa, con una prima tappa a Berlino il 31 agosto, e ben quattro date italiane: 11, 12, 15 e 16 ottobre al Forum di Assago, a Milano.