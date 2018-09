Bono resta senza voce: U2 interrompono concerto a Berlino | Video

Improvvisa perdita totale della voce per Bono e gli U2 sono costretti a sospendere la seconda data a Berlino, a poche canzoni dall'inizio del live. "Siamo dispiaciuti per l'annullamento della serata", ha comunicato il gruppo sul suo sito. "Bono era in ottima forma e non vedevamo l'ora di goderci il live, ma dopo alcune canzoni ha subito una perdita di voce completa. Non sappiamo cosa sia successo e chiederemo un consiglio medico". Fan con il fiato sospeso.