Bono, momenti di paura in volo: il suo aereo perde un pezzo in atterraggio

16:12 - Scampato pericolo per il cantante Bono Vox: il jet privato, che mercoledì mattina trasportava il frontman degli U2 a Berlino per una premiazione, ha perso un flap nella fase di atterraggio all'aeroporto di Schoenefeld. L'incidente non ha comunque messo a rischio i 5 passeggeri del Learjet 60, né i due membri dell'equipaggio e il velivolo è atterrato senza procedure di emergenza.

Secondo la ricostruzione l'aereo ha perso un flap di circa un metro per 80 centimetri, caduto nel Brandeburgo senza provocare danni, mentre si avvicinava all'aeroporto di destinazione. Sull'incidente sta ora indagando l'autorita' federale preposta.



Bono è tra gli ospiti della cerimonia di assegnazione dei Bambi, premi televisivi tedeschi per artisti che si sono particolarmente distinti. Con la sua band, gli U2, sarà insignito del premio per la Musica internazionale.