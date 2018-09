Bono, medici escludono problemi seri: il tour è salvo

Dopo aver dovuto interrompere un concerto degli U2 a Berlino per un calo di voce, Bono tornerà presto a cantare: già a Colonia il 4 settembre. Il tour europeo della band è salvo quindi, e la data nella capitale tedesca è stata riprogrammata per il 13 novembre. In una dichiarazione sul sito ufficiale del quartetto irlandese, il cantante ha spiegato di essere stato visitato da "un ottimo medico" che ha escluso qualsiasi problema serio alle sue corde vocali.

"Ho visto un grande dottore e con le sue cure tornerò a piena voce per il resto del tour", ha scritto Bono sul sito della band, aggiungendo: "Sono così felice e sollevato che sia stato escluso qualcosa di serio". Il cantante ha ribadito il suo dispiacere per i fan giunti al concerto tedesco: "Il mio sollievo è però attenuato dalla consapevolezza che il pubblico di Berlino ha dovuto affrontare un tale inconveniente".



Nel corso della seconda tappa nella capitale tedesca del "Experience + Innocence Tour", a causa un brusco calo della voce, Bono è riuscito a completare solo i primi quattro pezzi della scaletta e al termine della hit "Beautiful Day" ha dovuto interrompere il concerto. Dopo circa 40 minuti di pausa è stato comunicato che il concerto sarebbe stato definitivamente sospeso.



Dopo l'accaduto Adam, Larry e The Edge avevano condiviso una nota sul sito ufficiale: "Siamo dispiaciuti per la cancellazione di stanotte. Bono era in gran forma e con una gran voce prima del concerto e aspettavamo tutti la seconda serata a Berlino. Ma dopo poche canzoni, ha perso completamente la voce".