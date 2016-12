Bono, il dramma del cantante degli U2: "Sento la mano come se non fosse mia"

Per Bono Vox il momento non è dei migliori. Dopo l'incidente in bicicletta di cinque mesi e le operazioni seguenti, la funzionalità della mano del cantante degli U2 è lontano dall'essere ristabilita. "Sembra come se fosse la mano di qualcun altro - ha detto al "New York Times" -, non posso piegare alcune dita. E' come rigor mortis. Ma dicono che i nervi crescono circa un millimetro al mese quindi in circa 13 mesi la situazione dovrebbe migliorare".