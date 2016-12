Bono: Ferragosto di relax a Cuneo, tra ravioli e un bicchiere di Barolo

A settembre vedremo in Italia gli U2 , approdare a Torino con il loro tour. E nell'attesa Bono ha pensato bene di prendere contatto con le delizie enogastronomiche piemontesi. Il cantante del gruppo ha passato il Ferragosto a Cuneo , di passaggio verso la Costa Azzurra. Pranzo a base di ravioli fatti in casa, funghi e tartufo. Il tutto accompagnato da un ottimo barolo...

#Bono in Italy via @TargatoCN / Larry Mullen at Port de St Jean Cap Ferrat, France via @Irma_Ciaramella #U2 vacation pic.twitter.com/RB3hPhdxgn

Cappello di paglia, occhialino sfumato in azzurro e ciabattoni ai piedi, Bono è apparso in versione decisamente più "rilassata" rispetto alla rockstar da palco. Ma non si è sottratto a tutte le foto ricordo che gli sono state chieste. Giorgio Chiesa, titolare del Lovera Palace dove il cantante si è fermato, ha detto di sperare di averlo ospite di nuovo in occasione del tour. Intanto i fan fanno il conto alla rovescia: l'appuntamento è per il 4 settembre.