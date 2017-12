Bono e The Edge, live a sorpresa nella linea U2 della metropolitana di Berlino

La linea della Metro si chiama U2 : Bono e il chitarrista The Edge non potevano scegliere di meglio per improvvisare un live a Berlino . Quando si sono aperte le porte del treno, ad attendere i viaggiatori c'erano infatti i due mostri sacri della musica che hanno regalato un mini concerto per lanciare il loro nuovo disco " Songs Of Experience ".

Nella stazione Deutsche Oper i due musicisti hanno scatenato l’entusiasmo dei pendolari che si sono subito armati di telefonino e hanno filmato tutti i momenti del live in cui sono state eseguite canzoni come "One", "Sunday Bloody Sunday" e "Get Out Of Your Own Way". Già nel 2015 gli U2 avevano regalato uno spettacolo simile nella metropolitana di New York.