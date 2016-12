17 novembre 2014 Bono cade dalla bici e si rompe un braccio: il leader degli U2 sotto i ferri Sono stati gli altri membri della band, con un comunicato, a rendere noto l'incidente del loro compagno. Annullata la partecipazione al "Tonight Show" Tweet google 0 Invia ad un amico

10:38 - Bono, leader degli U2, dovrà subire una operazione a un braccio, dopo essersi ferito cadendo dalla bicicletta a New York, a Central Park. Lo ha annunciato il gruppo. Un comunicato scritto, firmato Edge, Adam e Larry, non riporta dettagli sulla ferita né sull'operazione. Hanno tuttavia annunciato l'annullamento della loro partecipazione prevista per questa settimana alla trasmissione "Tonight Show" sulla rete televisiva americana Nbc.

"Sembra che dovremo far visita al Tonight show un'altra volta - hanno affermato - ci manca un uomo. "Bono si è ferito a un braccio durante una caduta dalla bicicletta a Central Park e deve essere operato. Siamo sicuri che sarà presto ristabilito, quindi torneremo! Grazie mille a Jimmy Fallon (animatore della trasmissione, ndr) e alla sua equipe per la loro comprensione". Il gruppo avrebbe dovuto essere ospite per tutta la settimana, da lunedì a venerdì.



Certo per Bono non è un periodo particolarmente fortunato. Solo pochi giorni fa il suo jet privato aveva perso un pezzo in fase di atterraggio alla volta di Dublino. Alla fine tutto bene ma lo spavento era stato comunque tanto e le cose sarebbero potute andare anche peggio.