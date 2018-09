Bond 25, Cary Fukunaga dirigerà il nuovo 007

Dopo mesi di vicissitudini, cambi e ritardi, arrivano novità sul prossimo film su 007. Con un messaggio social, Michael G. Wilson, Barbara Broccoli e Daniel Craig hanno annunciato che le riprese di Bond 25 inizieranno ai Pinewood Studios il 4 marzo 2019 sotto la guida di Cary Fukunaga , scelto come regista dopo l'abbandono di Danny Boyle . La data d'uscita mondiale è fissata per il 14 febbraio 2020.

"Siamo lieti di lavorare con Cary. La sua versatilità e innovazione lo rendono una scelta eccellente per la nostra prossima avventura di James Bond", hanno dichiarato Michael G. Wilson e Barbara Broccoli. Bond 25 sarà l'ultimo film della saga con Daniel Craig nei panni dell'agente segreto più noto del grande schermo.



Dopo l'abbandono del progetto da parte di Danny Boyle per divergenze creative si erano fatti diversi nomi ma alla fine l'ha spuntata Cary Fukunaga, acclamato regista della prima stagione di "True Detective", e della prossima serie "Maniac" con protagonisti Emma Stone e Jonah Hill. Al cinema ha diretto "Sin Nombre" (2009), "Jane Eyre" (2011) e il recente "Beasts of No Nation" (2015).