Bon Jovi torna alle radici e riparte da "This House Is Not For Sale": "La nostra anima non è in vendita"

Ricominciare a 54 anni si può. E' quello che fa Jon Bon Jovi con questo album che segna l'inizio dell'avventura con la nuova etichetta dopo l'addio, non senza polemiche, di qualche mese fa dalla Mercury Records . Non un semplice cambio di casacca burocratico, perché quando un rapporto si chiude sbattendo la porta dopo 32 anni e 13 dischi significa che l'aria si era fatta mefitica, e la liberazione può sprigionare nuove energie. Se a questo aggiungiamo l'abbandono (anche questo a porte sbattute in faccia) di Ritchie Sambora , i problemi di salute di Tico Torres e qualche distrazione come la recitazione o l'interesse per la proprietà di una società di Nfl, è chiaro come questo album sia carico di significati diversi dalla classica "ennesima uscita" di routine. Il risultato è che "This House Is Not For Sale", un disco solido ed energico, con più di un riferimento autobiografico dove il gruppo riannoda i fili con il meglio del passato recente, ovvero " Have A Nice Day " (2005), album che con questo ha in comune il produttore John Shanks .

Niente anni 80 quindi, per carità. Anche se pochi giorni fa è stato festeggiato il trentennale dell’uscita di "Livin On A Prayer", uno dei suoi più grandi successi, il cantante del New Jersey non si è fatto tentare dall'idea di un album retrò. I lunghi riccioli hanno lasciato il passo (da anni) a un taglio di capelli più "borghese" e oggi può anche capitare di vedere Bon Jovi cantare a un matrimonio o proporsi a Hillary Clinton come "il suo Sinatra". Ma la fiamma del rock è ancora accesa. E così i 12 pezzi della versione standard del disco (che lievitano a 17, per più di un’ora di musica, in quella deluxe), hanno il piglio trascinante del rock da stadio, anche se i ritornelli non riescono a eleversi a veri inni come quelli degli anni d'oro. I lenti romantici sono relegati a un paio di episodi ("Labour Of Love" e "Scars On This Guitar") in un contesto decisamente up tempo dove le chitarre la fanno da padrone. Il peso di Phil X nel disco sta a dimostrare che la dipartita di Sambora è stata ormai ampiamente metabolizzata e chissà che le parole di Bon Jovi in "Living With The Ghosts" ("I ain't living with the ghosts/No future living in the past") non siano anche indirizzate all'ex chitarrista.



Il marchio di fabbrica è bello evidente ma allo stesso tempo non vuole essere una zavorra creativa. Perciò non mancano anche esperimenti che deviano dal seminato, come "Born Again Tomorrow" dove i tastieroni e il piglio melodico riportano alla dance elettronica tanto in voga in questi anni. Non è certo il meglio del disco anche se la canzone ha un tiro innegabile e un solo heavy di chitarra ribilancia il tutto. Paradosslamente il problema dell'album sta in quello che potrebbe essere il suo pregio: la produzione di Shanks dà una solidità che finisce con lo smussare quelle sfumature che a volte danno il tocco decisivo per rendere un brano memorabile. Ma l'urgenza adesso era quella di un disco di impatto, e "This House Is Not For Sale" fa il suo dovere, perfetto per essere suonato dal vivo.