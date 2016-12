Bon Jovi regala a una fan malata di tumore la chitarra, un libro e un bacio

A lanciare l'appello è stata la figlia di una donna del New Jersey, malata di tumore al polmone. Il suo desiderio più grande era quello di incontrare Bon Jovi . La rockstar non ci ha pensato un attimo e ha risposto subito alla chiamata, ha invitato la fan nel suo ristorante, le ha ha fatto una sopresa di persona e poi le ha regalandole una chitarra , un libro e un... bacio .

Rosie Skripkunis ha dichiarato che sua madre Carol Cesario ha sempre adorato il rocker del New Jersey. Ed è rimasta piacevolmente colpita quando il musicista ha risposto all'appello su Facebook. Non solo. Subito dopo l'incontro ha anche postato un video in cui si vede la mamma che mentre cena riceve una sorpresa, Bon Jovi che va a salutarla di persona nel suo ristorante JBJ Soul Kitchen di Toms River. "Oh mio Dio!", urla la donna appena lo vede. Poi sono stati baci e abbracci.