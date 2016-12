Bon Jovi, arriva in radio il singolo che anticipa il nuovo album

Mentre aspettiamo l'uscita dal 21 ottobre del nuovo disco dei Bon Jovi , intitolato "This House Is Not For Sale" , arriva nelle radio il nuovo singolo omonimo. L'album è il 14esimo della band capitanata da Jon Bon Jovi , ed esce a distanza di 3 anni da "What about now". Il gruppo americano ha festeggiato lo scorso 18 agosto i trent'anni dalla pubblicazione di "Slippery When Wet" , album che fece il boom mondiale e diventò colonna sonora di una generazione.

All’inizio dell’estate la band (Jon Bon Jovi, David Bryan, Tico Torres, Hugh McDonald, Phil X) aveva postato su Twitter una foto dallo studio di registrazione annunciando semplicemente "il disco è fatto". Per questo lavoro si sono ritrovati a lavorare con il produttore John Shanks che ha iniziato a lavorare con loro nel 2005 per il disco di Platino “Have a nice day” (#1 in 15 Paesi).



Nonostante l’addio siglato tempo fa, in condizioni poco amichevoli, tra i Bon Jovi e Richie Sambora, il chitarrista ha voluto fare i complimenti alla sua ex band tramite un video su Twitter, in cui si complimenta per la pubblicazione di "This house is not for sale". "Complimenti per il nuovo singolo, – ha scritto Richie in un messaggio indirizzato a Jon – Dio vi benedica, buona fortuna e spero che per voi vada tutto alla grande".