Bobby Brown disperato: "Mia figlia Bobbi Kristina era un angelo"

"Sono sconvolto, era un angelo, adesso devo trovare la forza". Bobby Brown, ex marito di Whitney Houston e padre di Bobbi Kristina, è disperato. Affida ai suoi amici più stretti il ricordo della figlia, morta a 22 anni dopo un'agonia di sei mesi. In una nota rilanciata da Us Weekly, assicura che vuole trovare una "strada per ricominciare" e giura che farà di tutto per "vivere nella sua memoria e nel suo onore".