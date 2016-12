Bobbi Kristina, parla il legale del compagno: "Lui tentò di salvarla"

Nick Gordon , ex fidanzato di Bobbi Kristina Brown, sta provando a fermare i sospetti su di lui nell'indagine sulla morte della 22enne nel 2015. Per questo i suoi legali hanno chiesto ai procuratori di mettere fine alle voci che vogliono la morte della figlia di Whitney Houston sia legata a qualche crimine commesso da lui. L'uomo aveva tentato di salvarle la vita dopo che la trovò svenuta nella vasca da bagno della sua casa in Georgia.

I legali di Gordon hanno dichiarato: "La procura ha tentato di fare di Nick un assassino, nonostante ci siano chiare e convincenti prove del fatto che la morte di Bobbi Kristina non sia altro che un tragico incidente".

I risultati dell'autopsia diffusi la scorsa settimana non hanno chiarito se la morte della donna sia stato un incidente o un atto intenzionale. Le circostanze in cui entrò nella vasca da bagno non sono chiare, nell'autopsia, quindi il medico legale ha classificato la causa della morte come imprecisata.