Bob Sinclair lasciato dalla moglie: "Ha una vita troppo noiosa"

Re delle notti in discoteca, Bob Sinclair è tutt'altro che scatenato nella vita familiare. "Bob va a letto presto, rifiuta le uscite mondane, la sua vita è davvero troppo noiosa", ha detto la moglie Ingrid Aleman, aggiungendo: "Ho troppa voglia di divertirmi". E così, dopo 20 anni di matrimonio (oltre 10 di convivenza), l'ex modella lo ha lasciato, come ha rivelato il settimanale francese Voici.

Il quarantanovenne Bob farebbe ormai una vita troppo piatta. D'altra parte lo stesso aveva rivelato in molte interviste: "Giuro sulla testa dei miei figli, che in tutta la mia vita non mi sono mai sbronzato, né ho mai preso un grammo di droga. Mi scuso, ma ho una vita sana. E così sono un uomo noioso".



Per la rivista francese il famoso dj sarebbe "devastato, annientato. La cicatrizzazione delle sue ferite affettive si annuncia lunga e dolorosa".