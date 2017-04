Bob Dylan ha ritirato personalmente il Nobel a Stoccolma

Alla fine Bob Dylan ha ritirato di persona, a Stoccolma, il Nobel per la Letteratura. Un membro dell'Accademia svedese ha detto che il cantante-poeta ha ricevuto il premio nel corso di una piccola cerimonia pomeridiana in un hotel della capitale svedese alla presenza dei membri dell'Accademia e di un componente dello staff di Dylan. "E' andata molto bene" e "Dylan è un uomo molto gentile", ha detto Klas Ostergren, membro dell'Accademia svedese.

La saga del Nobel a Dylan è dunque finita. Il prestigioso premio è nelle mani del menestrello del rock, che l'ha ritirato a Stoccolma nel corso di una cerimonia riservatissima, svoltasi in un piccolo hotel della capitale svedese.



Niente telecamere e riflettori. Dylan - raccontano un componente del suo staff e alcuni membri dell'Accademia di Svezia - è arrivato senza clamori attorno e davanti a pochi privilegiati spettatori ha ricevuto il diploma e la medaglia. Il tutto è durato non molto e i primi a dare la notizia sono stati i conduttori della tv svedese Svt. "E' andata molto bene", raccontano i pochi testimoni: "Dylan è un uomo molto gentile", ha affermato Klas Ostergren dell'Accademia.



Il cantante-poeta, 75 anni, al secolo Robert Allen Zimmerman, ha dunque posto fine a mesi di polemiche approfittando della tappa a Stoccolma del suo tour, nel corso del quale sta lanciando un nuovo album, Triplicate, in vendita dal 31 marzo: 30 versioni di classici della canzone americana.



Aveva suscitato grande scalpore il silenzio dell'artista dopo l'annuncio del premio, con la telefonata di ringraziamento all'Accademia che arrivò solo dopo due settimane. Dylan non partecipò neanche alla cerimonia ufficiale della consegna dei Nobel a dicembre, affermando in una lettera di avere altri impegni e attirandosi ancor di più le ire di alcuni membri dell'Accademia che gli diedero del maleducato ed arrogante. Fu Patti Smith, altra leggenda del rock, a cantare una canzone del menestrello sul palco.



Ora il lieto fine, anche se il ritiro del premio non sarebbe stato accompagnato dalla tradizionale "lectio magistralis". Un intervento che Dylan ha tempo di fare entro due mesi se vorrà ricevere il compenso di 8 milioni di corone svedesi(circa 900mila euro).