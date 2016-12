Bob Dylan compie 75 anni, il menestrello folk "Forever young"

Bob Dylan è vivo e vegeto, con buona pace per la Carrà che lo ha dichiarato erroneamente morto in tv. Il bardo di Duluth compie 75 anni, solo pochi giorni dopo l'uscita del suo 37esimo disco in studio, "Fallen Angels", che contiene classici americani rivisitati. Per promuoverlo terrà 27 date americane. Intanto da qualche giorno il suo disco "Blonde on Blonde" ha compiuto 50 anni: è stato il primo doppio lp della storia del rock.