Bluvertigo, annunciati show a sorpresa. Ma Morgan sbotta: "Non ne so nulla"

Questo il messaggio di Morgan su Facebook: "Apprendo adesso che è stata diffusa un’immagine sul web e sui social che sembrerebbe alludere ad un progetto inedito dei Bluvertigo. Non ne conoscevo l'origine e io infatti non sono assolutamente coinvolto. Non so se siano o meno coinvolti gli altri membri del gruppo ma di certo sarebbe corretto nei confronti di coloro che hanno negli anni supportato appassionatamente il lavoro dei Bluvertigo chiarire la questione. Fruitori, estimatori, persone che sono sempre state fedeli e che sono i veri destinatari dei dischi dei Bluvertigo e pertanto vanno trattati con onestà e rispetto. Non è stato specificato un dettaglio importante, cioè che questo è probabilmente un progetto che si appropria del nome dei Bluvertigo, ma che non mi vede coinvolto. Ciò non è corretto perché quel nome appartiene a un gruppo, non a un progetto solista. Non è giusto mistificare, illudere, ingannare le persone che potrebbero essere interessate invece a un reale progetto del gruppo che coinvolga tutti i membri! Vorrei quindi comunicare a chiunque abbia diffuso quell’immagine sul web e sui social, alimentando aspettative nei fan, di dover fare come hanno fatto sempre tutti i gruppi nella storia della musica pop quando si sciolgono: andare avanti con i propri nomi."



Negli ultimi anni, Morgan e soci avevano tentato di rianimare il gruppo, fermo al 2001 con la raccolta "Pop tools". Lo scorso anno hanno partecipato a Sanremo con il brano "Semplicemente", ma presentandosi come Morgan e i Bluvertigo, forse tappa verso una scissione vera e propria. La canzone avrebbe dovuto anticipare il nuovo disco "Tuono - Tono, tempo, suono", atteso per la primavera dello scorso anno, ma che poi non ha mai visto la luce. Anzi Morgan, in un post sulla sua pagina Facebook, aveva annunciato durante l'estate scorsa che "Non uscirà come Bluvertigo ma come Morgan", lasciando intendere come fosse stata messa una pietra sopra al nuovo tentativo di reunion.