Blastema e "I morti": un brano per passare a una nuova stagione artistica

11:07 - Si intitola "I morti" il nuovo video dei Blastema, clip che anticipa l'uscita a primavera 2015 del nuovo album della band romagnola. "Girare questo video è stato piuttosto semplice - dice il cantante Matteo Casadei -: niente indicazioni, canovacci o sovrastrutture significative, solo noi, il brano e l'interpretazione spontanea dettata dall'ascolto. Volevamo ritrovarci al di là del ruolo, al di là dell'interpretazione: volevamo solo essere i vivi".

Il video è stato realizzato da Eloise Nania e Francesco Tesei. "I morti" è un brano che nasce dai tanti e differenti ascolti elaborati in questi anni dal gruppo, che continua idealmente il lavoro iniziato in termini di sintesi stilistica, nel precedente "Lo stato in cui sono stato". Questo nuovo singolo rappresenta il passaggio a una nuova stagione, è la luce che annuncia l'arrivo del dopo sul limitare del prima.