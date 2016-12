Blasteem: l'inaugurazione del Giffoni

È il primo giorno del Giffoni Experience 2016, il video si apre con un’emozionante minuto di silenzio per le vittime della strage di Nizza. Leonardo intervista i giovani giurati per sapere cos’è per loro il Giffoni. Durante l’intervista con Alessandro Borghi, Leonardo gli chiede consigli per l’utilizzo della dizione, affermando che anche lui vorrebbe diventare un attore.