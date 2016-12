Blasteem: Arrivo al Giffoni

Blasteem e Leonardo Decarli sono arrivati al Giffoni Experience 2016. In questo primo video, Leonardo racconta quello che farà nei prossimi dieci giorni, i contenuti che verranno caricati, riuscendo con la sua simpatia a far appassionare gli utenti al format. Una sorta di video diario in cui mostrerà a chi lo segue gli attori, i registi che andrà ad incontrare durante la sua avventura nel più importante festival del cinema per ragazzi.