Eterea, fiabesca e ammaliante. Bjork è ritornata aprendo ancora una volta le porte del suo mondo. Per il video del brano " The Gate " si è fatta confezionare un vestito in pvc (firmato da Gucci) che ha richiesto oltre 550 ore di lavoro solo per il modello più altro 320 per i ricami a mano. Una vera opera d'arte per un video dalla chiara impronta artistica. L'album " Utopia " uscirà entro l'anno.

Bjork in un mondo fatato nelle immagini del nuovo video "The Gate" Da video 1 di 10 Da video 2 di 10 Da video 3 di 10 Da video 4 di 10 Da video 5 di 10 Da video 6 di 10 Da video 7 di 10 Da video 8 di 10 Da video 9 di 10 Da video 10 di 10 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Il suo ultimo album, "Vulnicura", risale al 2015, anno in cui ha anche raggiunto il traguardo dei 50 anni. A quel lavoro è seguito un periodo di silenzio durante il quale Bjork ha confezionato il suo nuovo lavoro, annunciato a sorpresa questa estate.



Il video vede Bjork immersa in un contesto privo di punti di riferimento dove tutto viene creato da giochi di luce, nei quali il suo abito gioca un ruolo da protagonista. "E' il primo passo nell'Utopia di Bjork - ha spiegato il regista del video, Andrew Thomas Huang che spiega il collegamento con il lavoro precedente -. La porta si trova all'interno della ferita raccontata in 'Vulnicura', che adesso appare trasformata in un portale prismatico, che collega il petto di due amanti. Ma non si parla di amanti in un senso romantico, quello del quotidiano, ma in un più ampio senso cosmologico. 'The Gate' è una dichiarazione di speranza da parte di una donna rifratta e riformata in un mondo fatto di sola luce".