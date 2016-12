17 febbraio 2015 Björk senza veli nel trailer che presenta la retrospettiva del MoMA a lei dedicata L'artista si fonde con la natura in "Blake Lake", il video realizzato per il museo newyorkese che ospiterà l'installazione a partire dall'8 marzo Tweet google 0 Invia ad un amico

11:22 - Björk si spoglia in “Blake Lake”, il trailer della personale a lei dedicata dal MoMA di New York. Il Museum of Modern Art ripercorre oltre 20 anni della fulgida e variegata carriera della performer islandese in una retrospettiva che raccoglie opere di arte visuale e non solo. La mostra, che si chiamerà semplicemente Björk, scatterà l'8 marzo e resterà aperta al pubblico fino al 7 giugno.

Nel video Björk indossa solo calze autoreggenti ed è ricoperta nei punti strategici da muschi e licheni: l'artista si fonde così con la natura, diventando una sorta di quinto elemento. Il trailer, commissionato dal prestigioso museo, è nella parte culminante dell'installazione - annunciata dal MoMA lo scorso giugno – che comprenderà film, video, fotografie e molto altro. La mostra ripercorre la carriera dell'artista a partire dal primo album da solista dopo l'esperienza con i Sugarcubes, Debut del 1993, fino all'ultimo lavoro Vulcanica, in uscita a marzo e già disponibile dallo scorso gennaio su iTunes. La canzone Black Lake, che Björk canta nel trailer, è inserita nell'album.