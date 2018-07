Billy Joel fa 100 al Madison Square Garden: festa con Bruce Springsteen

Per festeggiare la sua centesima esibizione sul palco del "Madison Square Garden", Billy Joel ha pensato bene di invitare come ospite a sorpresa al concerto nientemeno che Bruce Springsteen. I due hanno eseguito insieme "Tenth Avenue Freeze-Out", con Springsteen seduto sul pianoforte di Joel su una pedana girevole; poi "The Boss" ha preso la chitarra e si è lanciato in “Born to Run", accompagnato al piano dal collega e amico musicista.

