Billy Bob Thornton, brutto incidente in auto a Hollywood: trauma cranico

Brutto incidente per Billy Bob Thornton a Hollywood. L'attore 60enne, ex marito di Angelina Jolie, come riporta il sito Tmz è stato vittima di uno scontro tra due auto. La star non era la volante, ma al posto del passeggero, e ha riportato un trauma cranico. Anche se il suo agente ha voluto subito rassicurare i fan: "Sta bene". E presto tornerà a recitare per il sequel di "Babbo Bastardo".