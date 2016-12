Billie Holiday nasceva 100 anni fa

17:50 - In Italia per i non appassionati di Jazz Billie Holiday divenne famosa per una nota pubblicità che intonava con la sua voce roca e profonda ma tremendamente sensuale un "I'm a fool to want you" che da sola inchiodava le persone davanti al televisore. Da lì rinaque nel nostro Paese la passione per la "Signora del Jazz", che oggi avrebbe compiuto 100 anni e che negli anni Ottanta coincise con la ristampa di molti dei suoi album. Non staremo a fare una storia di questa icona del jazz perché sono stati scritti fiumi di inchiostro e poi per una completa biografia c'è sempre Wiki.



No, per ricordare la grandissima interprete di Strange fruit, il più potente inno contro il razzismo mai scritto, ci dedicheremo brevemente al ricordo personale. A quando chi scrive, allora 15enne o giù di lì, rimase folgorato dalla musica di quella pubblicità e andò alla ricerca del brano in questione e della cantante così intensa che lo eseguiva. Allora non c'era internet e fare quasto genere di ricerche era quanto di più complicato potesse esserci se non si era attorniati da amanti del Jazz: non rimaneva che chiedere in giro. Ma, metti il caso, nessuno che la conoscesse.



Allora feci l'unica cosa che un ragazzino di quell'età a metà degli anni Ottanta potesse fare: scrissi a un giornale. Il problema è che l'unico giornale che in casa mia girava era il Corriere della Sera. Oggi lo so che non si può rispondere a tutte le richieste del pubblico che ti legge, non faresti altro che questo tutto il giorno e ancora non basterebbe il tempo. Ma allora, lo confesso, ci rimasi un po' male.



E allora ecco che un po' sconfortato chiesi al maestro di musica delle mie scuole medie che abitava davanti a casa. Era un uomo severo, organista di chiesa, amante di Bach e Vivaldi con tanto di barba molto folta e lunga che oggi si definirebbe hipster ma che allora - era l'epoca dei paninari - sembrava solo demodé.



"Ma certo che la conosco! E chi non conosce la Signora del Jazz!" fu la sua sorprendente risposta del prof. Fu così che mi portò la musicassetta (reperto oggi praticamente archeologico) del disco Lady in Satin che come prima traccia ha proprio la canzone della pubblicità che tanto mi aveva ammaliato e di cui appena arrivò la paghetta mensile, mi comprai il vinile e che a tutt'oggi conservo tra qualche cric croc tipico del supporto, come uno dei dischi (altro che mp3!) più preziosi della mia collezione. Se vi capita cercate l'LP (ovviamente anche il file va benissimo, ma sul vecchio giradischi è un'altra cosa). E' un disco fenomenale ma il lato A è semplicemente da urlo: I'm a fool to love you, For Heaven's Sake, You Don't Know What Love Is e I Get Along Without You Very Well sono quattro capolavori uno in fila all'altro che difficilmente troverete in qualsiasi altro album, indipendentemente dai generi. Da ascoltare assolutamente. Io sono 30 anni che lo faccio. E mi commuovo ancora.