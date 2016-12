Bill Wyman, l'ex bassista dei Rolling Stones malato di cancro alla prostata

Bill Wyman , storico bassista dei Rolling Stones, è malato di cancro alla prostata . Lo ha confermato il portavoce del musicista spiegando che "la malattia è stata diagnosticata allo stadio iniziale " e che quindi i medici sono ottimisti su un decorso positivo delle cure. Wyman, 79 anni, ha lasciato gli Stones nel 1993 e nel 2010 si è esibito con loro a Londra per il concerto per i 50 anni del gruppo.

Degli Stones è stato l'anima ritmica pulsante sin dal 1962. Dopodiché, passati più di 30 anni, ha deciso di lasciare la barca per dedicarsi a propri progetti solisti. Nonostante i compagni abbiano deciso di proseguire Wyman non è mai stato tentato di tornare sui propri passi, cedendo al massimo alla comparsata nel caso di un anniversario speciale come quello del cinquantenario.



La famiglia del bassista ha diramato un comunicato ufficiale chiedendo venisse rispettata la privacy in un momento così delicato. La speranza è di vedere presto un nuovo comunicato che annunci che la battaglia è stata vinta.