Bill Murray aiuta una coppia a confessare di essere in dolce attesa

Bill Murray rimane una star fuori dalle righe. Una coppia si è ritrovata seduta vicino all'attore di "Ghostbuster" durante una partita di baseball dei Chicago Cubs e gli ha fatto una particolare richiesta. L'attore non si è tirato indietro e appare nel video postato su Instagram dalla coppia, che confessa ai genitori di essere in dolce attesa. Murray si rivolge verso l'obiettivo, dicendo: "Ehi, ho una notizia per voi. State per diventare nonni!"

Il ragazzo della coppia ha scritto su Facebook: "Abbiamo parlato con Bill durante la partita e lui ha scambiato per un po' gli occhiali con Kirsten dal momento che le sue lenti facevano sembrare lo stadio blu. Dopo la vittoria dei Cubs ho detto a Bill che avrei avuto bisogno di lui per annunciare la gravidanza. Kirsten ha avuto problemi di fertilità così avevamo deciso di tenere il segreto per noi per un po', ma l'occasione era troppo divertente. Gentilmente Bill ha accettato di registrare il messaggio e ha avuto il supporto del pubblico intorno a noi. Mio suocero è un fan dei Cubs così abbiamo colto la palla al balzo. Bill Murray, grazie per aver fatto piangere i miei genitori".