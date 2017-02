Bianca Atzei, resurrezione a Sanremo: "Così la tv e l'amore mi hanno cambiata"

A Sanremo 2017 , dove Bianca Atzei ha presentato il brano " Ora esisti solo tu ", è stata eliminata, ripescata e infine applaudita. Tanto che la cantante sarda si è liberata con un pianto per quella rivincita contro i tanti pregiudizi. Tgcom24 l'ha incontrata nella sua camera d'albergo, dove seduta su un divano, capelli sciolti, bella e solare si è raccontata senza filtri tra festival , tv e amore (per Max Biaggi , ndr): "Ecco come sono cambiata".

L'impressione, Bianca, è che tu sia più serena, è così?

E' una impressione molto giusta, sono cambiate tantissime cose nella mia vita, sono più grande, tra pochi giorni (l'8 marzo, ndr) compio trent'anni, sto vivendo uno dei momenti più belli della mia vita. Sono felice e serena, quando c'è l'amore si sta bene.

Allora parliamo subito d'amore...

E io che pensavo di cavarmela solo con una frase (ride, ndr). La verità è che sto bene, sono innamorata. Max mi supporta, mi sta vicino, è sempre la mio fianco. Anche in questi giorni sanremesi mi ha dato tanta tranquillità, con lui mi sento bene, è come se fossi a casa.

Tornando a Sanremo, come è nata la canzone?

Una notte dell'estate scorsa, avevo appena finito un concerto, mi ha chiamata Kekko Silvestre e mi ha detto 'ho scritto una canzone per te'. Bene, me l'ha cantata al telefono tre volte di seguito, piano e voce, e ho subito capito dal testo che era fatta per me. Kekko mi ha confermato che era così, che aveva pensato alla mia storia d'amore. “Ora esisti solo tu” parla dei miei sentimenti, è molto intima, mi riguarda, sembra quasi che l'abbia scritta io, è come se l'autore mi conoscesse nel profondo.

Non c'è un album in uscita...

Lo faremo entro la fine dell'anno, con calma, ora mi dedico a questo momento. Ci sono diversi cantanti e autori che scriveranno per me, da Grignani a Silvestre. Bei nomi importanti...

Sei reduce da “Tale e quale show”, cosa ti ha dato la tv?

L'obiettivo era quello di vincere tanti pregiudizi. Solo perché non ho fatto un talent non devo essere penalizzata. Mi sono detta perché no 'Tale e quale'? Lo guardavo, mi piaceva tantissimo, da tre anni volevo partecipare e l'ho fatto. E mi è servito tantissimo.

Bianca sei bella, brava, elegante: perché ci sono tanti pregiudizi su di te?

Non lo so. Sul palco mi concentro e canto. Cosa ci posso fare?

Magari sorridere di più?

Giuro, lo farò.