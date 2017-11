Biagio Antonacci: "Urlo il mio inno alla vita, se ci giochi vinci sempre"

E' un inno alla vita, " Dediche e Manie ", il nuovo album di Biagio Antonacci che esce il 10 novembre. Una vita che cambia le carte in tavola, ma che per pareggiare - racconta il cantautore a Tgcom24 - "dobbiamo imparare a giocare". Tredici brani inediti in cui spiccano, " Mio Fratello ", con Mario Incudine , giovane esponente della musica popolare siciliana e " Sei nell'aria " con Laioung , l’astro nascente della scena trap italiana.

Biagio, possiamo dire che questo album è un inno alla vita?

Dobbiamo urlarlo. Nasce da un uomo che ama la vita, nonostante tutto. Con un sentimento nobile. Perché se tu vivi, hai coraggio e accetti questo gioco e riesci a sdrammatizzare, allora pareggiare con la vita. Se la prendi troppo sul serio la vita vince sempre.

Parli di un confronto generazionale in questi brani...

Sì, perché esiste sempre. Già da quando hai vent'anni cominci a volerne 40 perché vuoi essere indipendente e libero. Quando ne hai 40 pensi ai 20. Di non averli usati bene. Il confronto o scontro è comunicazione, è sinergia. Fa nascere grandi cose. Nell'arte come nei sentimenti. C'è sempre qualcuno che cerca di rubare qualcosa all'altro. Ma è una unione che fa la forza.

Nell'album coinvolgi due giovani, molto diverse tra di loro...

Mario Incudine è un artista siciliano che porta in tutto il mondo la sua musica. In questa canzone Mio Fratello, rappresenta il fratello cattivo che chiede perdono. Salvare non è solo generosità ma anche intelligenza. Mario risponde rappando in siciliano, in cunto. Laioung è un ragazzo molto tenace, preparato, l'ho fatto cantare in francese e si è espresso in modo divino in "Sei nell'aria".