Biagio Antonacci, tra dediche e manie il suo tour è un successo: guarda il video

Prosegue il tour di Biagio Antonacci che giovedì sera ha fatto tappa a Torino in un Pala Alpitour in delirio per il cantautore. Partito il 15 Dicembre dal Nelson Mandela Forum di Firenze, il tour segue la pubblicazione dell'ultimo album, "Dediche e manie", e toccherà anche la Russia: il 12 febbraio a San Pietroburgo (BKZ Oktyabrsky) e il 13 febbraio a Mosca (Crocus Hall).