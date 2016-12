Biagio Antonacci live di pelle e di cuore: "Alla faccia di chi dice che non so cantare"

Due palchi, come le due anime di Biagio Antonacci . Uno spettacolare , con schermi calpestabili ed effetti speciali. E un altro più intimo . Che gli permette di stare più vicino ai fan. E' partito ieri dal Mediolanum Forum di Assago il BiagioLive2016 . In due ore e mezzo di show il cantautore ha ripercorso con maestria 25 anni di carriera e si è tolto qualche sassolino dalla scarpa tirando fuori la voce: "Alla faccia di chi dice che non so cantare, tiè!".

Biagio canta di "pelle e di cuore" e alterna parti parlate: "Avevo una grande voglia di tornare tra di voi, mancavo da tempo", urla dal palco. Una scaletta azzeccata, in cui in modo altalenante mescola il presente con il passato rispolverando i brani che gli hanno permesso di diventare un punto di riferimento nella canzone italiana. "Per tanti anni ho fatto piano bar qui vicino, a Milano, cantando le canzoni degli altri. E mi sono sempre chiesto come canterebbero gli altri le mie canzoni", racconta. Eccolo accontentato. Con i video-tributo degli amici Jovanotti, Eros Ramazzotti e Laura Pausini che strimpellano i suoi brani gli dedicano parole di stima e amore. Quasi a ricordargli che di strada, da Rozzano, ne ha percorsa tanta.

Tra migliaia di fan impazziti, uno in particolare, l'amico Giorgio Panariello, lo applaude dal parterre. Antonacci fa su e giù dai due palchi: quello principale, a forma di freccia, arricchito da giochi creati da acrobati sospesi in aria che volano sul pubblico e dalle scenografie costruite in verticale sulle gradinate dietro lo stage principale in cui regala pezzi come "Se io se lei", "Liberatemi", "Convivendo", "Iris"... E l'altro più piccolo e allo stesso tempo più suggestivo. Quello in cui, rosa rossa in mano e abito blu, gli permette di parlare all'anima dei fan con, tra le altre, "Una stanza quasi rosa" o "Non ci facciamo compagnia". Perché "le canzoni di cuore non sono mai abbastanza".