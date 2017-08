Biagio Antonacci canta su Facebook, è record di like

"Ricordo quando l'ho scritta, chissà se queste emozioni arrivano a tutti" esordisce così Biagio Antonacci nel video della diretta sulla sua pagina Facebook, in cui l'artista improvvisa una versione live di "Prima di tutto", suonata semplicemente con una tastiera elettronica. "Come tutte le cose più belle della vita, questa è una canzone che c'è e non c'è" spiega emozionato il cantante prima di intonare il celebre brano datato 1992, tratto dall'album "Liberatemi". Il video pubblicato mercoledì 12 luglio ha riscosso in poche ore un incredibile successo, raggiungendo quasi 500mila visualizzazioni e più di 33mila like. "Per un uomo sapere che qualcuno ascolta il tuo pensiero è la più grande vittoria nella vita" conclude Biagio Antonacci che, a guardare i numeri dal record della sua diretta, si conferma uno degli artisti italiani più amati e apprezzati dal pubblico.