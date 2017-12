Biagio Antonacci canta "Iris" per Nadia Toffa

Alla lunga lista delle tante star che in questi giorni hanno voluto augurare una buona guarigione a Nadia Toffa - la "Iena" colpita sabato 2 dicembre da un malore mentre si trovava nella hall di un albergo a Trieste - si è aggiunto anche Biagio Antonacci, che sui social ha pubblicato una versione acustica di "Iris", suo celebre brano datato 1998, dedicandola proprio al volto noto de "Le Iene".



Un duetto con l'amico Armen che è risultato particolarmente apprezzato non solo dai fan del cantante di Rozzano, ma da tutti coloro che in questi giorni hanno voluto mostrare grande affetto verso l'inviata del programma di Italia 1.