Un uomo con occhiali da sole, cappello e il borsone in palla fa l'autostop sul ciglio della strada. Siamo a Portoferrario, zona portuale. In molti lo snobbano e gli passano davanti. Poi qualcuno si ferma e lo riconosce: l'autostoppista "improvvisato", in cerca di un passaggio per Porto Azzurro, è nientemeno che Biagio Antonacci. Per l'automobilista e fan del cantautore una piacevole sorpresa davvero inaspettata. Il video, che Antonacci ha fatto girare ad un amico (poi salito in auto con lui, ndr) e pubblicato sulla sua pagina Facebook ha fatto il boom di visualizzazioni: 300mila in pochissime ore. Del resto, non capita tutti i giorni di "caricare" in auto un passeggero così famoso! Per il cantante una divertente variazione sul tema durante la sua vacanza sull'Isola d'Elba, che frequenta da anni e dove possiede una casa.