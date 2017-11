Beyoncé si "trasforma" nella leonessa Nala nel remake de "Il Re Leone"

Oltre a Beyoncé faranno parte del cast anche il rapper e attore Donald Glover, che sarà proprio la voce di Simba e poi James Earl Jones (Mufasa), Chiwetel Ejiofor (Scar), Seth Rogen (Pumbaa) e il comico Billy Eichner (Timon). A dirigerli il regista Jon Favreau, che già aveva lavorato per il remake in live action di "Il libro della giungla". Ma non è finita. Secondo alcune indiscrezioni Beyoncé potrebbe essere anche l'interprete nonché l'autrice e produttrice della colonna sonora del film. Una notizia, che, se confermata, significherebbe un nuovo album in arrivo, con inediti compresi, per la star texana.