Beyoncé, sexy marinaretta a New York

Fuga da New York per Beyoncé, che si è lasciata alle spalle i grattacieli e le luci della Grande Mela per concedersi una gita in barca insieme al marito Jay-Z e alla piccola Blue Ivy, lungo il fiume Hudson. Con indosso solo un berretto da marinaretta e il costume in stile navy, in coordinato con la sua bimba, la popstar è salpata in cerca di un po' di tranquillità lontano dai riflettori.