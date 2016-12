Beyoncé sexy in costume da bagno: "Tutto merito dei cavoli"

Beyoncé mostra le sue curve e il corpo perfetto in costume da bagno, in rete e sui social e rivela a "Good Morning America", popolare show televisivo, il suo segreto di bellezza: i cavoli. La cantante ha seguito una dieta vegana per 22 giorni, una sfida per promuovere il servizio di consegna pasti vegano "22 Days Nutrition". Un po' per fare pubblicità, un po' per scelta, la popstar è stata al gioco e il risultato è un fisico sexy.