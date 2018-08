Beyoncé, regina per la cover di Vogue confessa: "Sono quasi morta durante il parto gemellare"

Nelle foto Queen B indossa abiti e accessori colorati (firmati Gucci, ndr) e un vistoso copricapo floreale. Per la prima volta a realizzare il servizio di copertina un artista di colore, un giovane talento che Beyoncé ha suggerito personalmente.



"Guardo la donna che ero quando avevo vent'anni", dice la star a margine delle foto: "e vedo una giovane diventare fiduciosa, ma intenta a soddisfare tutti quelli che la circondano". Beyoncè racconta il suo percorso di crescita e accettazione del proprio corpo: "Ora mi sento molto più bella, molto più sexy, molto più interessante e molto più potente".



Nella lunga e sincera intervista poi la popstar rivela i dolorosi retroscena del suo ultimo parto gemellare: "Sono quasi morta per per dare alla luce Rumi e Sir, 13 mesi fa. Ho sofferto di ipertensione a causa della gravidanza e ho visto il mio corpo gonfiarsi fino a quasi 100 kg. Per un mese sono rimasta a letto...". A salvare la vita a lei e ai suoi bambini il parto cesareo in urgenza. I piccoli sono poi dovuti restare per un lungo periodo in terapia intensiva neonatale prima di poter tornare a casa insieme ai genitori.