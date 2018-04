Beyoncé regina del Coachella, il ritorno tra reunion con le Destiny's Child e duetto con Jay-Z

Nel 2017 non aveva partecipato per via della gravidanza, ma quest'anno al Coachella Beyoncé si è rifatta con gli interessi. La star è tornata a esibirsi dal vivo con un performace che ha lasciato tutti senza parole. Non solo cambi di look strepitosi (micro jeans con stivali luccicanti e completo in stile regina Nefertiri), ma anche musica. Durante il suo set ha messo in scena la reunion delle Destiny's Child e ha duettato con Jay-Z e la sorella Solange.