Beyoncé, pubblicato a sorpresa il nuovo disco "Lemonade"

"Lemonade" è stato pubblicato sabato sera sulla piattaforma Tidal, di proprietà di Jay Z, in esclusiva per i soli abbonati. Anticipato da uno speciale HBO trasmesso in streaming sulla piattaforma, in cui i fan hanno potuto ascoltare in anteprima l'album, il disco è stato definito dalla cantante il suo secondo visual album, per la presenza delle clip che accompagnano i brani. Video in cui appaiono alcuni personaggi famosi: non solo Jay-Z, ma anche Serena Williams.



"Lemonade" è uscito a sorpresa, ma non senza una lunga attesa per i fan, che aspettavano la pubblicazione da mesi. Anche per il suo ultimo progetto discografico, l'omonimo del 2013, Beyoncé fece attendere il suo pubblico, che non dovrà invece trepidare molto per rivederla esibirsi dal vivo. Il "Formation World Tour" scatterà da Miami il 27 aprile e attraverserà gli Stati Uniti prima di sbarcare in Europa. In Italia, l'ex Destiny's Child arriverà il 18 luglio, per l'unica data italiana allo Stadio Meazza di Milano.