Beyoncé, niente Coachella quest'anno: il dottore glielo vieta

I dottori le hanno consigliato caldamente di ridurre i suoi impegni nei prossimi mesi a causa della gravidanza gemellare e così Beyoncé ha cancellato la sua partecipazione al Coachella Festival, dove avrebbe dovuto esibirsi il 15 e il 22 aprile. Un brutto colpo per i fan e per l'organizzazione stessa del Festival, che ha appreso la notizia solo in questi giorni. Queen Bey avrebbe però rassicurato tutti dicendo che nel 2018 non mancherà all'appuntamento.

A poche settimane dall'annuncio a sorpresa sui social dei gemelli in arrivo, la popstar, artista di punta per ben due serata al prossimo Coachella Festival, ha quindi disdetto tutto. Le indicazioni dei medici non lasciano spazio per nessuna altra decisione. La gravidanza, quasi a termine proprio in concomitanza dell'evento sul palco di Indio, e per giunta di due gemelli, non le permette di prendersi troppi impegni. L'ultima apparizione pubblica durante i Grammy Awards, con pancione già ben in vista e poi stop. I fan e gli organizzatori non l'hanno presa bene. Alcuni hanno pagato oltre 400 dollari per aggiudicarsi i biglietti ed assistere allo spettacolo della loro beniamina texana e i produttori del Coachella si dicono delusi della poca trasparenza dell'artista. Anche loro hanno appreso della sua gravidanza come il resto del mondo, attraverso l'annuncio su Facebook.