Beyoncé irriconoscibile negli Anni Novanta

12:10 - Erano gli Anni Novanta e tra pantaloni a vita bassa e boyband romantiche si stava facendo largo la futura regina del pop Beyoncé. Sul Web è infatti apparso un video rap che immortala la popstar al fianco delle altre Destiny's Child Kelly Rowland e Michelle Williams in qualità di coriste per il rapper Lil' O. La canzone era "Can't Stop" e negli anni Beyoncé ha fatto suo il consiglio, visto che non si è davvero più fermata.

Con un look diverso da quello di oggi ma perfettamente in linea con i tempi di allora (sfoggia una tagli di capelli alla "Rachel di Friends"), Beyoncé si faceva le ossa in qualità di corista. E così le sue compagne nelle Destiny's Child, che avrebbero iniziato il loro fortunato cammino da lì a qualche mese.