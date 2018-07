Beyoncé, il palco mobile si blocca durante il concerto: deve scendere con una scala

Finale poco epico per la data polacca del tour "On The Run II" di Beyoncé e Jay-Z. In chiusura del concerto a Varsavia, durante il medley di "Young Forever" e "Perfect" di Ed Sheeran, il palco semovente si è bloccato impedendo a Queen B di proseguire con lo spettacolo. Così lo staff è stato costretto a intervenire con una scala e la star, dopo un po' di titubanza, è scesa dai gradini, come si vede nel video pubblicato su Youtube da Kuba Kuca. Il tour arriverà in Italia il 6 luglio a Milano (San Siro) e il 7 a Roma (Olimpico).