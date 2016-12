Beyoncé ha bisogno di riposo, spostato concerto per problemi alle corde vocali

Su consiglio dei medici, Beyoncé ha deciso di rimandare il concerto a New York il 7 settembre a causa di alcuni problemi alle corde vocali. Lo show al MetLife Stadium è slittato così al prossimo 7 ottobre. La cantante americana ha fatto sapere che non verranno spostate altre date del suo "Formation World Tour". Le tappe in programma a St. Louis, Los Angeles, Santa Clara, Houston e New Orleans rimangono in programma così come previsto.